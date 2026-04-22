Машина позволяет быстро менять съёмные бункеры длиной до 7440 мм, работая в том числе в самосвальном режиме, и заменяет несколько единиц спецтехники. Серийное производство уже запущено.

Дочернее предприятие «Кран центр «КАМАЗ» показало новый крюковой погрузчик, на базе шасси КАМАЗ-65951 поколения К5 с колёсной формулой 8х4. Автомобиль предназначена для трнаспортировки в коммунальном хозяйстве, дорожном строительстве, лесной отрасли и сельском хозяйстве. Основное преимущество такого мультилифта — опция быстрой смены кузовов, что позволяет одному автомобилю заменять несколько единиц специальной техники, включая самосвал и мусоровоз.

Установка оснащена мощным крюком высотой 1570 мм, способным поднимать многотонные грузы. Погрузчик спроектирован для операций со съёмными бункерами длиной от 5050 до 7440 мм. Оператор может самостоятельно менять кузов или использовать машину в самосвальном режиме. Критическое преимущество сменного бункера перед другими видами кузовов заключается в том, что его можно сбросить с шасси и оставить на объекте для длительного наполнения. При этом само шасси не простаивает и может использоваться для других задач. Снаряжённая масса машины составляет 17 800 кг: 9 460 кг приходится на перед, 8 340 кг — на заднюю часть.

Шасси КАМАЗ-65951 данного поколения К5 выбрано для этой надстройки не случайно. Оно сочетает большую грузоподъёмность с неплохой устойчивостью, а длина рамы обеспечивает достаточно места для правильной установки крюкового механизма, гарантируя надёжность всей системы при выполнении сложных задач. Грузовик обладает современной кабиной, соответствующей нынешним требованиям безопасности. В базовую комплектацию входят климат-контроль, электрический подогрев сидений, электропривод и подогрев боковых зеркал, а также мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем.

Стоит добавить, что сегмент крюковых погрузчиков в России активно развивается. Подобные решения предлагают и другие производители. Например, «Челябинский завод коммерческих автомобилей» (ЧЗКА) выпускает крюковые погрузчики на шасси «Урал Next» с колёсной формулой 6х4, ориентированные в первую очередь на работу с контейнерами и бункерами в условиях бездорожья.