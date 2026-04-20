Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В Санкт-Петербурге на линии вышли 100 новых белорусских электробусов МАЗ 303Е23
В Петербурге запустили 100 низкопольных электробусов МАЗ 303Е23 с ночной зарядкой — это самая массовая партия таких машин в истории города.

В Санкт-Петербурге началась эксплуатация самой крупной партии серийных электробусов в истории города. Целых 100 машин МАЗ 303Е23 вышли на линии в разных районах. Это низкопольные автобусы с электродвигателем, которые заряжаются в ночное время. Техника полностью локализована в рамках Союзного государства России и Беларуси.

Фото: maz.by

Губернатор Александр Беглов назвал поэтапный запуск сразу ста новых электробусов важным шагом к современному, экологичному и удобному общественному транспорту. Он подчеркнул, что обновление парка входит в программу десяти приоритетов развития Санкт-Петербурга. По словам губернатора, выход такой масштабной партии — не только вклад в улучшение экологии, но и повышение комфорта для пассажиров.

Фото: maz.by

В ближайшее время аналогичные машины планируется выпустить и на другие маршруты городских автобусных парков. Электробусы МАЗ 303Е23 уже работают на линиях, и их выход на маршруты продолжается. Низкопольная конструкция удобна для маломобильных пассажиров, а электродвигатель обеспечивает тихую и плавную езду без выхлопных газов.

#россия #беларусь #санкт-петербург #маз #союзное государство #городской транспорт #электробус #минский завод
Источник: maz.by
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter