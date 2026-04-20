В Петербурге запустили 100 низкопольных электробусов МАЗ 303Е23 с ночной зарядкой — это самая массовая партия таких машин в истории города.

В Санкт-Петербурге началась эксплуатация самой крупной партии серийных электробусов в истории города. Целых 100 машин МАЗ 303Е23 вышли на линии в разных районах. Это низкопольные автобусы с электродвигателем, которые заряжаются в ночное время. Техника полностью локализована в рамках Союзного государства России и Беларуси.

Фото: maz.by

Губернатор Александр Беглов назвал поэтапный запуск сразу ста новых электробусов важным шагом к современному, экологичному и удобному общественному транспорту. Он подчеркнул, что обновление парка входит в программу десяти приоритетов развития Санкт-Петербурга. По словам губернатора, выход такой масштабной партии — не только вклад в улучшение экологии, но и повышение комфорта для пассажиров.

В ближайшее время аналогичные машины планируется выпустить и на другие маршруты городских автобусных парков. Электробусы МАЗ 303Е23 уже работают на линиях, и их выход на маршруты продолжается. Низкопольная конструкция удобна для маломобильных пассажиров, а электродвигатель обеспечивает тихую и плавную езду без выхлопных газов.