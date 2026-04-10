Правительство Великобритании разрешило строительство 800-мегаваттной станции Springwell Solar Farm. Она будет питать 180 000 домов. Запуск запланирован на 2029 год.

Британские власти дали добро на строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции. Springwell Solar Farm разместится между Линкольном и Слифордом. Ее площадь сопоставима с 1700 футбольными полями.

Мощность станции составит 800 мегаватт. По оценкам разработчика, компании EDF Power Solutions UK, этого хватит для снабжения 180 тысяч домов. На участке также появится аккумуляторная батарея. Она поможет сглаживать пики нагрузки и сделает сеть стабильнее.

Проект одобрен министерством энергетической безопасности, несмотря на протесты местных жителей. Группа Springwell Solar Action Group выразила разочарование и пообещала продолжать борьбу. Основные претензии касаются масштаба и экологического следа.

В EDF уверяют, что ферма проработает около 40 лет, а на землю воздействие будет минимальным. Почву планируют сохранить, чтобы после демонтажа панелей вернуть участок в сельскохозяйственное пользование. Компания также обещает работать с общиной и направлять выгоды на местные инициативы.

Министр энергетики Майкл Шэнкс заявил, что страна ускоряет переход к чистой энергии, которую сама контролирует. Это защитит британцев от скачков цен на ископаемое топливо, особенно на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

Британия параллельно развивает еще более амбициозное направление — космическую солнечную энергетику. Исследование Frazer-Nash Consultancy показало, что спутники на геостационарной орбите могут собирать солнечный свет круглосуточно и передавать его на Землю микроволновыми лучами. Приемные станции предлагают размещать внутри существующих морских ветряных ферм. Одна орбитальная платформа могла бы выдавать до двух гигаватт непрерывной мощности.