На международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет в Ташкенте с 20 по 22 апреля 2026 года, КАМАЗ представит два магистральных тягача нового поколения К5.

Ведущий российский производитель грузового транспорта КАМАЗ подтвердил свое участие в шестой Интернациональной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая состоится в Ташкенте с 20 по 22 апреля 2026 года. Мероприятие ежегодно собирает несколько сотен компаний из разных стран, и КАМАЗ является одним из постоянных и ключевых участников.

Главным экспонатом стенда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901 (4х2). Сегодня выпускается на обновленной базе с учётом требований санкционной устойчивости. Автомобиль завоевал популярность у транспортных операторов благодаря своим ходовым качествам и экономичности. Он оснащён рядным шестицилиндровым мотором КАМАЗ по стандарту «Евро-5» объемом 13 литров, мощностью 482 лошадиные силы и крутящим моментом 2403 Нм. Межсервисный интервал достигает 120 тысяч км, расчётный ресурс двигателя составляет 1 500 000 километров. Удалось добиться снижения расхода топлива на целых 10% по сравнению с прошлыми моделями. Кроме того, машина получила новую 12-ступенчатую роботизированную трансмиссию с пониженным уровнем шума и более высоким КПД.

Особое внимание на выставке уделят условиям для водителя. КАМАЗ-54901 оснащён вместительной кабиной с ровным полом и 2 местами для сна. Внутри установлена система мультимедия с сенсорным монитором и диагональю 15,6 дюйма. Она объединяет навигатор, радио, громкую связь, воспроизведение музыки и видео, а также функции контроля параметров автомобиля и управления отопителем с предпусковым подогревателем.

Второй образец на выставке - это седельный тягач КАМАЗ-65954 (6х6) из этого же поколения К5. Это полноприводная новинка, серийный выпуск которой начался в 2025 году. Машина рассчитана на работу как на твёрдых покрытиях, так и в условиях бездорожья, включая работу в составе автопоездов полной массой до 100 тонн и установку спецоборудования. КАМАЗ намерен использовать мероприятие для продвижения своих продуктов в Узбекистане.






































