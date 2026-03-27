Европейские разработчики создают двигатель для спутников, который забирает частицы атмосферы на сверхнизких орбитах, ионизирует их и использует в качестве топлива.

Компания IQM и немецкий исследовательский центр TransMIT GmbH разрабатывают систему воздушно-реактивной электрической тяги (ABEP), которая позволяет спутникам работать на сверхнизких орбитах (180–250 километров) без запасов традиционного топлива. Установка захватывает разрежённые атмосферные частицы, ионизирует их и разгоняет, создавая тягу, компенсирующую аэродинамическое торможение.

Источник изображения: Grok ai

Проект «Безкатодный электрореактивный двигатель» прошёл ключевой этап проектирования. Прототип строят с учётом работы в агрессивной кислородной среде. Особенностью технологии является отсутствие катода-нейтрализатора (сложного элемента, который трудно адаптировать к условиям сверхнизкой орбиты). Целевые показатели: электрическая эффективность не менее 50%, удельный импульс — от 4200 секунд.

Традиционные спутники несут запас топлива для коррекции орбиты — это увеличивает массу, ограничивает срок службы и удорожает миссии. ABEP позволяет избавиться от топлива, снизить стартовую массу и теоретически работать неограниченно долго, пока аппарат находится в зоне разреженной атмосферы.

Прототип двигателя проходит испытания в вакуумных камерах, имитирующих условия сверхнизкой орбиты. Если технологию доведут до серийного применения, она позволит создавать спутниковые группировки с большим сроком активного существования и сниженной стоимостью запуска.