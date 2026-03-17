Компания Galbot представила программное обеспечение, которое позволяет гуманоидному роботу Unitree G1 играть в теннис. На опубликованном видео белый робот с обычной ракеткой уверенно перемещается по корту и возвращает мячи, которые бросает инженер.
Разработчики использовали необычный подход. Они взяли не «идеальные» движения теннисистов, а фрагментированные данные реальных людей. При этом использовались только базовые элементы ударов и перемещений. Система сама дообучалась и комбинировала эти фрагменты, чтобы научиться предсказывать траекторию мяча и точно бить. Время реакции составляет миллисекунды, движения выглядят естественно.
«Впервые гуманоидный робот способен вести высокодинамичный теннисный матч с естественными движениями всего тела. Это скачок от механической имитации к интеллектуальному спортивному взаимодействию», — заявили в Galbot.
Инженеры отмечают, что разработанный подход можно применять не только для тенниса. Метод обучения на несовершенных данных пригодится везде, где сложно собрать качественные записи движений человека. Например, в промышленности или при реабилитации. Роботы уже умеют играть в баскетбол, проводить бои по кикбоксингу и даже кататься на скейте.
