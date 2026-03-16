This_is_the_way
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
Судя по доступной информации, компании выбрали принципиально разные стратегии. PlayStation 6 останется традиционной домашней консолью, а Xbox Next (кодовое название Project Helix) станет гибридом консоли и ПК.

По данным инсайдеров, Xbox Next может выйти в конце 2027 года. Разработчики начнут получать альфа-версии комплектов для создания игр уже в 2027 году. С PlayStation 6 ситуация сложнее: из-за роста цен на оперативную память Sony рассматривает возможность переноса запуска с 2027 на 2028 или даже 2029 год. Однако источники, близкие к производству, утверждают, что контракты с TSMC на выпуск чипов уже подписаны, и сдвиг сроков обойдется дороже, чем подорожавшая память.

Источник изображения: news.instant-gaming.com

PS5 стартовала с $499, но PS6 вряд ли сохранит эту планку. Эксперты оценивают стоимость новой консоли Sony в диапазоне $500–600, хотя пессимистичные прогнозы допускают и $700–900 из-за дефицита памяти. Xbox Next, судя по утечкам информации, будет заметно дороже. По оценкам, себестоимость компонентов составляет около $900, а розничная цена может достичь $1000–1200. Даже для Microsoft это рискованный уровень.

Обе консоли получат графику AMD RDNA 5 и, предположительно, процессоры Zen 6. Но на этом сходство заканчивается. По неофициальным данным, Xbox Next будет мощнее:

Характеристики консолей, согласно имеющимся данным. Источник: wccftech.com

Аналитики Digital Foundry считают, что в реальных играх разница будет заметна в разрешении и настройках графики, но не настолько, чтобы одна консоль выдавала 60 кадров в секунду там, где другая только 30.

Sony возвращается к стратегии эксклюзивов. Компания якобы сворачивает выпуск игр на ПК, чтобы стимулировать продажи PS6. Ожидается обратная совместимость с PS5. Microsoft делает ставку на открытость. Project Helix впервые среди консолей сможет запускать игры из сторонних магазинов (Steam и GOG). Единый комплект разработки позволит создавать игры одновременно для Xbox и Windows. Анонсированный режим Xbox для Windows 11 фактически показывает, как будет выглядеть интерфейс новой консоли.

Sony, по слухам, готовит портативную консоль Project Canis, которая выйдет одновременно с PS6 или чуть позже. Она получит 16 вычислительных блоков RDNA 5 и обеспечит примерно четверть производительности старшей модели в портативном режиме.

Microsoft от подобных планов отказалась. Разработка собственной портативной консоли была приостановлена, предположительно, из-за высоких требований AMD к минимальному объему заказа.

Xbox Next нацелена на аудиторию, которая готова платить за максимальную производительность и совместимость с ПК. Sony же делает ставку на традиционный консольный опыт, эксклюзивы и, возможно, портативную версию. Рынок впервые за долгое время получит две принципиально разные платформы.

#microsoft #sony #память #консоли #playstation 6 #дефицит памяти #digital foundry #xbox next #project helix #amd rdna 5
Источник: wccftech.com
