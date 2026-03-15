На это указывает анализ образцов доставленных миссией «Чанъэ-6».

Обратная сторона Луны отличается от видимой. Там меньше тёмных базальтовых равнин, которые называют лунными морями. Почему это так - долго оставалось загадкой. Новые данные с китайской станции «Чанъэ-6» дают подсказку.

Аппарат сел в бассейне Южный полюс - Эйткен. Это одна из крупнейших структур на Луне, диаметром около 2500 километров. Оттуда доставили образцы вулканических пород, называемых базальтами.

Учёные из Института геологии и геофизики Академии наук Китая измерили в них изотопы калия. Результат отличался от всего, что привозили «Аполлоны» и падало в виде метеоритов. В пробах «Чанъэ-6» оказалось аномально много тяжёлого изотопа калий-41.

Исследователи проверили три возможных объяснения: облучение космическими лучами, магматические процессы и загрязнение метеоритным веществом. Ни одно не подошло. Эффект слишком мал, чтобы дать такое отклонение.

Остался вариант с испарением. При гигантском ударе температура поднимается настолько, что породы плавятся и частично улетучиваются. Лёгкие изотопы калия испаряются быстрее, тяжёлые соответственно дольше, либо вовсе, остаются. Это и зафиксировали приборы.

Компьютерные модели показывают, что удар, создавший бассейн, был достаточно мощным. Он не только выбил кратер, но и разогрел мантию, вызвал конвекцию и выжег летучие элементы в огромном объёме. После такого магма, которая поднималась позже, уже не могла быть такой же активной, как на видимой стороне. Авторы работы связывают это с глобальной асимметрией Луны.