В Ухане публично продемонстрировали первый в мире тоннажный eVTOL с закрытыми роторами. Аппарат грузоподъемностью 450 килограммов может взлетать за три секунды и работать вплотную к зданиям. Разработку планируют использовать для логистики и аварийно-спасательных работ.

В центре Уханя прошла выставка четырех электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (evtol). "Хэдлайнером" стал аппарат в форме, напоминающей летающую тарелку. Закрытая конструкция винтов повышает безопасность при полетах рядом со зданиями и людьми.

Данный летательный аппарат с грузоподъемностью около 450 килограммов способен взлететь за несколько секунд. Инженеры планируют сертифицировать его для перевозки грузов и спасательных операций. Цена одного экземпляра не превысит двух миллионов юаней (22,5 миллиона рублей по курсу на момент публикации). В будущем компания намерена запустить сервис совместных поездок по образцу такси.

На выставке показали еще три модели. Гибридный конвертоплан V1000 с запасом хода более тысячи километров и грузоподъемностью 400 килограммов предназначен для рейсов между городами. Ему уже одобрили заявку на сертификат типа. Проведение первого полёта запланировано в этом году.

Летающий микроавтомобиль скорой помощи оснащен местом для носилок и мобильным компьютерным томографом. Инженеры обещают снизить стоимость часа спасательных работ до 2200 юаней (24,5 тысячи рублей по курсу на момент публикации). В этом году начнутся испытания по доставке лекарств и плазмы. Четвертый аппарат представляет собой компактную модель с упрощенным управлением для частного использования. Его стоимость не превысит 500 тысяч юаней (5,7 милиона рублей по курсу на момент публикации).

Мероприятие прошло на фоне активной государственной поддержки низковысотной экономики (концепция, подразумевающая использование воздушного пространства на высоте до 1000–3000 метров для полетов гражданских БПЛА и авиации общего назначения). Китай обновил правила для гражданских воздушных судов. Они вступят в силу в июле 2026. К 2027 году покрытие сетями связи в низковысотном пространстве должно достичь 90 процентов. Всего в провинции Хубэй разрабатывают девять моделей eVTOL, часть из них уже прошла испытания.