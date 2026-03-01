Специалисты из Chronova Engineering сконструировали Interplanetary Clock. Это устройство, состоящее из 131 детали, которое отображает время на Марсе, Юпитере и Сатурне. Часы учитывают разную скорость вращения планет и показывают положение солнца относительно их поверхностей.

Специалисты из Chronova Engineering сконструировали Interplanetary Clock ("межпланетные часы"). Это устройство из 131 детали, которое отображает время на Марсе, Юпитере и Сатурне. Часы учитывают разную скорость вращения планет и показывают положение солнца относительно их поверхности.

Если человечество когда-нибудь будет жить на Марсе, то необходимо иметь понимание о местном времени. Сутки на Красной планете длятся почти на 40 минут дольше земных. А на газовых гигантах вроде Юпитера определить время еще сложнее , ведь у них нет твердой поверхности, за которую можно зацепиться.

Британские мастера решили эту проблему с помощью механики. Они собрали часы из 131 детали. Внутри семь зубчатых передач, которые связывают вращение Земли, Марса, Юпитера и Сатурна. На каждом циферблате изображен вид планеты с северного полюса. Три стрелки показывают, где сейчас восход, зенит и закат.

Главная сложность состоит в том, чтобы подобрать правильное количество зубьев на шестеренках. Марс вращается медленнее Земли. Юпитер быстрее Марса. Если взять соотношение, то на каждые 2,5 оборота Юпитера приходится один оборот Марса. Значит, у шестеренки Марса должно быть в 2,5 раза больше зубьев, чем у юпитерианской.

Для газовых гигантов использовали систему отсчета, основанную на вращении магнитосферы. Это единственный способ определить условные сутки на планете без твердой коры.

Часы работают относительно просто. Пользователь выставляет дату, находит нужную долготу и смотрит на циферблат. Устройство получилось не столько хронометром, сколько измерительным прибором. Но для понимания межпланетного времени этого достаточно.