В британский порт Блайт доставили самый мощный в мире подводный траншеекопатель NKT T3600 для заглубления силовых кабелей до 5,5 метров под морское дно. Его коммерческая эксплуатация планируется в 2027 году.

В порт Блайт (Blyth) в Великобритании прибыл подводный траншеекопатель NKT T3600. Оборудование доставили для дооснащения и пусконаладочных работ. Машину спроектировала и построила британская компания Osbit, заказчиком выступил датский производитель и подрядчик по прокладке силовых кабелей NKT.

Подводный траншеекопатель NKT в британском порту. Источник: en.clickpetroleoegas.com.br

NKT T3600 позиционируют как самый мощный подводный траншеекопатель в мире. Установка способна заглублять кабели на глубину до 5,5 метра под морским дном. Мощность машины составляет 3600 лошадиных сил. Траншеекопатель оснащен двумя режимами работы: гидроразмыв (метод разрушения плотных грунтов струей воды под высоким, до 10-20 атм и более, давлением) и механическая резка, что позволяет использовать его в разных типах грунта.

Проект реализуется в рамках стратегии NKT по укреплению инфраструктуры для возобновляемой энергетики. Инвестиции в оборудование анонсировали в июне 2025 года. Уже через месяц компания заключила четырехлетнее рамочное соглашение с Helix Robotics Solutions Group. Партнер будет отвечать за монтаж, морские операции, техническое обслуживание и инженерное сопровождение. Helix также предоставит собственное вспомогательное судно для работы траншеекопателя.

Ввод NKT T3600 в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2027 год. В компании подчеркивают, что инвестиции поддерживают британскую экономику за счет привлечения местных подрядчиков. Кроме того, глубокая укладка кабелей повышает безопасность энергоснабжения и снижает риски повреждения инфраструктуры в море.