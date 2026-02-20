На Аляске были обнаружены древнейшие орудия из мамонтовой кости, возраст которых составляет 14 тысяч лет. Это открытие проливает свет на пути заселения континента и на связь с культурой Кловис.

Археологи обнаружили на стоянке Хольцман (Holzman) в центральной Аляске артефакты возрастом около 14 тысяч лет. Это самые старые инструменты из мамонтовой кости, когда-либо найденные на континенте. Исследование опубликовано в журнале Quaternary International.

Может быть интересно

Изображение: www.popularmechanics.com

Раскопки велись на западном берегу ручья Шоу-Крик в долине Танана. Этот район известен учёным уже несколько десятилетий. В этой местности сохранились слои вечной мерзлоты, законсервировавшие следы древних людей. Новые находки подтвердили, что люди жили здесь уже 14 тысяч лет назад, что делает стоянку одной из самых ранних в Америке.

Среди находок присутствует бивень самки мамонта, каменные отщепы, молоток, куски охры и следы разведения огня. В слое возрастом 13 700 лет обнаружили «мастерскую» с кварцем, который использовали для обработки бивней, и стержневые орудия из мамонтовой кости. Таких древних сложных составных инструментов в Северной Америке ещё не находили.

Долина Танана могла быть перекрёстком на пути первых людей из Сибири через Берингию вглубь континента. Авторы считают, что технология обработки бивня и типы орудий указывают на связь с более поздней культурой Кловис, которая процветала на Великих равнинах 13 тысяч лет назад.

Карта древнего региона Берингия. Изображение: www.nps.gov

Хольцман и соседние стоянки в долине Танана остаются достаточно важной местностью для изучения заселения Америки. Учёные планируют продолжать раскопки и анализ, чтобы восстановить картину миграций и быта первых жителей континента.