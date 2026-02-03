На борту новейшего китайского авианосца «Сычуань» впервые замечен перспективный беспилотный летательный аппарат, что может свидетельствовать о начале испытаний по интеграции ударных дронов в палубную авиагруппу.

Новые кадры подтверждают, что на новейшем китайском авианосце «Сычуань» появился беспилотный малозаметный летательный аппарат, предположительно из серии GJ-11. Аппарат был замечен на палубном подъемнике, а затем на самой полетной палубе непосредственно перед выходом корабля на вторые ходовые испытания. Есть вероятность, что это был полноразмерный макет для отработки палубных операций, а не летный образец.

Авианосец «Сычуань» (тип 076) является одним из трех в мире, оснащенных системой электромагнитной катапульты (EMALS). Еще до его спуска на воду в декабре 2024 года ожидалось, что он станет платформой для беспилотных летательных аппаратов, в частности дальних малозаметных БПЛА схемы, одним из которых является GJ-11. Параллельно с созданием палубного варианта, сухопутная модификация GJ-11 в октябре 2025 года начала первые развертывания в составе ВВС НОАК.

Компоновка «летающее крыло», характерная для GJ-11, обеспечивает высокую дальность полета и малую заметность, хотя и ограничивает маневренность и максимальную скорость. Развертывание таких аппаратов с авианосцев теоретически способно обеспечить высокую скрытность нанесения ударов на большом удалении от берега.

«Сычуань», начавший первые ходовые испытания 14 ноября 2025 года, имеет водоизмещение около 50 000 тонн. Его конструкция сочетает в себе элементы универсального десантного корабля (на основе более легкого типа 075) и полноценного авианосца, не имея прямых аналогов в мире по сочетанию характеристик. Ввод в строй этого корабля и его авиакрыла, включающего пилотируемый малозаметный истребитель J-35 и, потенциально, беспилотные системы, может изменить баланс сил в авианосной авиации.