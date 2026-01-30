В лесном болоте недалеко от Базеля в Швейцарии были найдены редчайшие кельтские золотые монеты. Из возраст оценивается в 2300 лет. Находка, сделанная группой любителей в 2025 году, последовала за открытием в том же месте 34 кельтских серебряных монет, найденных двумя годами ранее.

В Швейцарии, на территории лесного болота Бэрэнфельзер близ Арисдорфа, были найдены две древние золотые монеты кельтского происхождения. Их возраст специалисты оценивают примерно в 2300 лет. Это середина или вторая половина III века до нашей эры. Эта находка стала продолжением исследований 2023 года, когда в том же месте обнаружили 34 серебряные кельтские монеты I века до н.э.

Может быть интересно

Изображение: Flux

По мнению исследователей, обнаруженные экземпляры - это полный статер массой 7,8 г и четверть статера массой 1,86 г. Скорее всего, они могли быть не средством обращения, а ритуальным подношением. В кельтский период водоёмы и болота часто считались священными местами, куда приносили дары божествам. Подобная практика широко задокументирована в Центральной Европе.

Монеты относятся к достаточно редкой категории. В Швейцарии известно немногим более 20 аналогичных экземпляров. Их дизайн восходит к македонским монетам эпохи Филиппа II, но кельтские мастера переработали исходные изображения Аполлона и колесницы, создав собственный стиль.

В марте 2026 года находки планируется представить на выставке в Базеле вместе с ранее обнаруженными серебряными монетами. Экспозиция позволит получить некоторое понимание о роли этих территорий в религиозной и экономической жизни кельтских племён.