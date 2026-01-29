Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Ученые из университета Стэнфорда разработали приближающую создание квантовых компьютеров технологию
Учёные из Стэнфордского университета в США создали систему параллельного считывания кубитов с помощью массива оптических резонаторов с микролинзами. Это открывает путь к масштабированию квантовых компьютеров до миллионов кубитов.

Учёные из Стэнфордского университета представили новую технологию сбора света от отдельных атомов, которая может стать ключом к созданию мощных квантовых компьютеров на миллионы кубитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. До сих пор основной проблемой масштабирования было медленное и последовательное считывание информации с кубитов, поскольку атомы излучают фотоны слабо и во всех направлениях. Новая система использует массив из 40 оптических резонаторов с микролинзами, каждый из которых удерживает один атом-кубит, и позволяет считывать информацию со всех кубитов одновременно, а не по очереди.

Может быть интересно

Изображение: Gemini

В основе технологии лежит новая архитектура оптического резонатора. Вместо традиционных зеркал, многократно отражающих свет, команда учёных разместила внутри каждого резонатора микролинзу, которая фокусирует свет непосредственно на одном атоме. Это повышает эффективность взаимодействия света с атомом и позволяет извлекать квантовую информацию с гораздо большей скоростью. Уже протестирован прототип массива более чем из 500 резонаторов. В планах находится создание систем с десятками тысяч элементов.

Различная оптика, включая линзы и зеркала, а также другое испытательное оборудование, которое используется для направления и измерения света, собранного от атомов в микроскопе с массивом резонаторов в лаборатории физика Стэнфорда Джона Саймона. Фото: ЛиПо Чинг для Стэнфордского университета. Источник:https://scitechdaily.com

Параллельное считывание кубитов критически важно для масштабирования. Эксперты считают, что для превосходства над классическими суперкомпьютерами квантовым системам потребуются миллионы кубитов. Достичь такого масштаба, вероятно, удастся путём объединения множества небольших квантовых компьютеров в сеть. Разработанная система оптических резонаторов обеспечивает эффективный интерфейс для такой связи и быстрого обмена данными. В долгосрочной перспективе это открывает путь к созданию «квантовых дата-центров».

Потенциальное влияние технологии выходит за рамки вычислений. Эффективный сбор света на уровне отдельных частиц может совершить прорыв в биосенсорике, микроскопии и даже астрономии. Например, квантовые сети могли бы позволить оптическим телескопам достичь разрешения, достаточного для прямого наблюдения за экзопланетами. В самой же вычислительной сфере масштабируемые квантовые компьютеры могли бы ускорить разработку новых материалов и лекарств, или, возможно, изменить криптографию.

#сша #квантовый компьютер #учёные #квантовая физика #кубиты #изобретение #оптика #стэнфордский университет #stanford university #резонатор
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
+
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Американские учёные представили сочетающую УЗИ и фотоакустику технологию 3D-сканирования тела
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
+
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
19
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
7
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
8
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
1
В Москве утверждена архитектурная концепция первой за 70 лет новой станции Кольцевой линии метро
+
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
15
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
1
МВД: Выдуманные штрафы от ГИБДД помогают мошенникам красть доступ к аккаунтам на «Госуслугах»
+

Популярные статьи

Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
27
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
5
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
2
Апгрейд офисной связки до околоигровой
4
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1

Сейчас обсуждают

Comandante
20:53
А если ИИ это только повод для повышения цен?
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
Николай Олейник
20:53
Красава 😂
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
h2o
20:29
для новой жидовской хазарии стоят экстричество....молодец какой губер, не забывает свои корни)
На Курской АЭС-2 началась заливка бетона фундамента энергоблока №3
Влад Погорелов
19:56
Почему "machines"? Откуда эта "S"? "Steam machine" ведь. Sorry PlayStations? XBOXES? Nintendo switches может тогда?
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Китя.
19:53
А если ИИ пузырь еще больше раздуется. то плашка на 4GB будет стоить как однушка в центе.
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
Anti liberast
19:48
как точно ты сказал про всякий линуксоидный хлам
Количество пользователей Windows 11 достигло одного миллиарда
Александр Дедок
19:48
1) десятка меньше кушает ресурсов, в том числе оперативной памяти и занимает меньше места, что при мировом дефиците памяти и ССД на рынке немаловажно 2) на многие старые платформы, которые, стали боле...
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
Дима
19:32
Ты кто? и кем считаешь меня? Можешь обращаться "товарищ майор"
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
3vova1vova2
19:13
Netac Shadow S NTSSD4P32DP-32W - разгон не берет от слова совсем, даже на 3333 МГц Cl 18 и 1.45V в Memtest сыпет ошибками... ставить SSD PCI-Ex v3 ? (мать поддерживает SSD PCI-Ex v4 !!!!) ... да и вид...
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
Chimbal penetrator
19:09
Ну пока вы у нас с чучумбой на учете состоите.Тот вообще сбежал.А про обострение,стрелочник,тебе нужно думать.Вон у чучумбы с берниганом оно нон-стоп
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter