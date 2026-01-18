Ученые из Института имени Йозефа Стефана в Любляне впервые создали трехмерные объекты прямо внутри живых клеток человека с помощью лазерной печати.

Исследователи работали с клетками HeLa - линия «бессмертных» клеток, используемая во множестве научных исследований в области биологии и фармакологии. Они ввели в клетки специальную жидкость-фоторезист при помощи тонкой иглы под микроскопом. Спустя полчаса лазер засветил эту жидкость, превратив ее в твердую фигурку нужной формы.

Жидкость, которая не затвердела, сама растворилась внутри клетки. Осталась только напечатанная структура размером около 10 микрометров — это в десять раз меньше толщины человеческого волоса. Ученые сделали слоников, логотипы института и даже штрих-коды.

Клетки с такими фигурками живут и делятся, как обычные. Правда, крупные объекты на час-два могут замедлить деление, но оно всё равно состоится. Ядро клетки подстраивается под фигурку, огибает ее. Через сутки половина клеток остаются живыми, что для таких опытов рассматривается как вариант нормы.

Ход эксперимента. Источник: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com

Одна из фигурок — это штрих-код из 61 бита информации. Такой код уникален для каждой клетки, помогает отслеживать ее в экспериментах. Еще напечатали решетки, которые дают узоры света при подсветке лазером — их можно читать издалека.

Ученые также создали крошечные лазеры диаметром 9 микрометров. Они светятся при возбуждении и могут служить метками для клеток или датчиками внутри них. Пока такие лазеры из другой жидкости оказались токсичнее, но по мнению исследователей, проблема решаема.

Этот метод работает для клеток, которые не могут сами заглатывать частицы. Он открывает путь к новым инструментам: датчики внутри клетки, крошечные рычаги для механических опытов, капсулы с лекарствами. В будущем можно будет менять свойства клеток.

Статья вышла в журнале Advanced Materials в январе 2026 года. Руководитель работы — Матья Хумар из Словении. Технология обещает помочь в медицине и биологии.