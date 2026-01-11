Пылевые бури и вихри генерируют на Марсе электроразряды, которые существенно изменяют изотопный состав и химию поверхности планеты.

Марс, несмотря на разреженную атмосферу, является электрически активной планетой. Трение частиц пыли во время бурь и вихрей приводит к накоплению электростатических зарядов и последующим разрядам. Эти процессы, воспроизведенные в лабораторных условиях в симуляционных камерах PEACh и SCHILGAR, запускают комплексные электрохимические реакции.

В результате образуются летучие соединения хлора, карбонаты и перхлораты. Их количественное измерение и изотопный анализ выявили значительное обеднение тяжелых изотопов хлора, кислорода и углерода. Такой согласованный процесс фракции изотопов трех подвижных элементов прямо указывает на ключевую роль электрохимических процессов в формировании марсианской среды.

Полученные лабораторные данные хорошо согласуются с измерениями марсоходов и орбитальных аппаратов. Они позволили построить глобальную модель цикла хлора, объясняющую перенос веществ между поверхностью и атмосферой. Электрохимия, инициируемая пылью, является доминирующим процессом, формирующим геохимию Марса.

Эти процессы отличают Марс от Земли и имеют значение для других тел Солнечной системы. Аналогичные явления возможны на Венере, Луне или Титане, где также существуют условия для электризации. Открытие подтверждает записи марсохода Perseverance, зафиксировавшего 55 электрических разрядов во время пылевых явлений.

Исследование указывает новое направление в планетологии, демонстрируя, как динамические поверхностные процессы могут определять химическую эволюцию безжизненных миров.