Новая гипотеза предполагает, что человеческое сознание может возникать в результате взаимодействия нейромедиатора глутамата в мозге с нулевым квантовым полем — фундаментальной энергией вакуума.

Согласно новой, довольно радикальной теории, наше сознание может возникать из-за взаимодействия с квантовым полем. Эта гипотеза «пытается» объяснить, почему квантовые процессы возможны в такой среде, как мозг, и почему мы теряем сознание под действием анестезии.

В основе теории лежит идея о взаимодействии мозга с нулевым полем — низшим энергетическим состоянием квантовых полей, которое существует даже в абсолютном вакууме. Исследователь Йоахим Кеплер (Joachim Keppler) из Немецкого института экономических исследований (DIWISS Research Institute in Germany) предположил, что нейронные цепи могут вступать в резонанс с определёнными частотами этого поля. Ключевую роль в этом процессе играет глутамат, самый распространённый нейромедиатор мозга.

Согласно этой модели, множество молекул колеблются синхронно, образуя устойчивые когерентные домены. Это может объяснить, почему квантовая когерентность возможна в тёплой и влажной среде мозга, хотя традиционно для её поддержания требуются экстремально низкие температуры. Теория также предлагает ответ на вопрос о механизме действия анестезии: она предположительно нарушает критическое состояние самоорганизации мозга, необходимое для поддержания связи с нулевым полем.

Данная гипотеза продолжает линию квантовых теорий сознания, наиболее известной из которых является теория Орхестрированной объективной редукции Роджера Пенроуза и Стюарта Хамероффа. Однако, как и предшествующие теории, она сталкивается со скепсисом части научного сообщества, указывающего на спекулятивный характер подобных построений.

Таким образом, хотя новая модель предлагает довольно интригующее объяснение природы сознания, она остаётся теоретическим предположением, требующим экспериментальной проверки. Дальнейшие исследования должны показать, является ли эта связь между квантовой физикой и нейробиологией плодотворной научной гипотезой или философской аналогией.