Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Американские учёные вырастили кристалл со сложными магнитными вихрями
Ученые разработали новый кристаллический материал, в котором конкуренция кристаллических решеток приводит к образованию вихревых магнитных структур (скирмионов). Исследование открывает пути к созданию энергоэффективных устройств хранения данных и компонентов для квантовых технологий.

Ученые Флоридского университета (Florida State University) синтезировали новый кристаллический материал с необычными магнитными свойствами. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Chemical Society. 

Материал получен путем комбинации двух химически близких соединений с разной симметрией кристаллических решеток. Их совмещение вызвало структурную фрустрацию (конкуренцию), что привело к формированию новой структуры. 

В отличие от обычных магнетиков, где спины атомов выстраиваются упорядоченно, в новом материале они образуют сложные повторяющиеся вихревые паттерны. Данные спиновые текстуры классифицируются как скирмионные. 

Диаграмма, показывающая структуру завихрений магнитных полей в материале, разработанном во Флоридском Университете. Стрелки указывают направление магнитного поля, создаваемого каждым атомом в материале. Источник: Scitechdaily.com

Для определения магнитной структуры использовалась монокристальная нейтронная дифракция на инструменте TOPAZ в Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge National Laboratory). Это позволило с высокой точностью визуализировать конфигурацию спинов. 

Кристалл, выращенный в процессе исследования. Источник: Scitechdaily.com

Подобные материалы представляют интерес для создания энергоэффективных систем хранения данных с высокой плотностью записи. Управление магнитными скирмионами требует малых затрат энергии. 

Также исследования направлены на поиск перспективных материалов для квантовых вычислений. Стабильные спиновые текстуры могут способствовать повышению устойчивости квантовых систем к ошибкам. Таким образом, исследование открывает пути к созданию энергоэффективных устройств хранения данных и компонентов для квантовых технологий.

#сша #энергоэффективность #устройства #квантовые технологии #вихрь #магнетизм #квантовые материалы #кристалл #скирмионы #кристаллическая решётка
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
1
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
4
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
США покидают 66 международных организаций
3
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
20
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
22
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
16
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
1

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
17:18
Восполение гонореи? Посылают всяких ущербных. Толерантность! Изолировать его нахрен за иллюминатором!🤣
NASA впервые в истории досрочно вернёт экипаж МКС на Землю из-за проблем со здоровьем у астронавта
Def
17:15
От таких вопросов у отсоросённых навальнят может случиться передоз этодругином.
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Сергей Анатолич
17:11
А цены за этот самый отключаемый интернет всё растут.😔 К стати, я что то в энтом списке украины не вижу. У них, что до сих пор интернет есть? Почему?
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
DeaDragon
17:11
При такой стоимости ОЗУ и АМ4 будет до 2030 востребован. Из статьи -ASUS ожидает, что сокет AM5 останется востребованным ещё несколько лет, возможно, до 2030 года, и позиционирует свои новые материнск...
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
DeaDragon
17:06
А во все указанные страны дроны с тротилом прилетают?
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
Сергей Анатолич
17:03
Ну так пусть раздаст деньги нуждающимся, а сам наслаждается счастьем на ближайшей помойке. Лучше бы молчал вообще.
Миллиардер Майкл Блумберг не считает деньги самым важным критерием при выборе работы
Михаил Сидоров
16:56
ИИ это инструмент, которым нужно учиться пользоваться. Видишь, что он пишет не то, задавай уточняющие вопросы, указывай на ошибки и проси пересчитывать или исправлять. Я выводил мониторинг загрузки ш...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Mi Vy
16:35
Итак, наступил Новый 2026 год, i7-4790К, SSD nvme 512Gb 3500\3000, 2x8Gb DDR3 1600MHz, RTX 3060. Всё меня устраивает, да фпсы практически такие же, как у автора, где то чуть выше.
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
Данил Васин
16:24
сильно много на себя берет америка...
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Носков
16:22
Не держат. Нубас.
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter