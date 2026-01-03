Космический телескоп Hubble сделал детальный снимок спиральной галактики NGC 1792, переживающей период исключительно активного звёздообразования, вызванного взаимодействием с соседней галактикой.

Космический телескоп Hubble сделал впечатляющий снимок спиральной галактики NGC 1792. Она расположена в 50 миллионах световых лет от нашей планеты. На изображении видна её необычная, почти хаотичная структура — яркое ядро смещено относительно центра, а спиральные рукава выглядят рваными и асимметричными. Эта картина говорит о бурных процессах, происходящих внутри галактики.

Спиральная галактика NGC 1792 демонстрирует бурную активность на новом снимке, сделанном телескопом "Хаббл". Светящееся ядро галактики, странным образом смещено от ее сверкающих хаотичных спиральных рукавов. Источник: Scitechdaily.com

NGC 1792 переживает настоящий «звёздный бэби-бум», относясь к редкому классу вспыхивающих галактик. В её рукавах идут процессы активного звёздообразования, интенсивность которых значительно превышает стандартные показатели для систем такого типа.

Космический телескоп Хаббл (Hubble)

Причина этого явления - близкое соседство с другой галактикой, NGC 1808. Их гравитационное взаимодействие, как космические качели, раскачивает и сжимает газовые облака внутри NGC 1792, запуская каскад процессов звёздообразования. Самая активные звёздные "ясли" сконцентрированы как раз на стороне, обращённой к соседу.

Новый портрет галактики стал детальнее благодаря объединению данных наблюдений Hubble за 2020 и 2025 годы. Ярко-красные пятна, разбросанные по рукавам — это свечение ионизированного водорода. Это своеобразные космические маяки, отмечающие области, где прямо сейчас формируются массивные молодые звёзды.

NGC 1792 на данный момент представляет собой уникальную природную лабораторию, позволяющую астрономам изучать, как взаимодействие галактик запускает и поддерживает звёздные бури и процесс рождения звёзд.