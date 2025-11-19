В настоящее время самолет находится в завершающей стадии сборки

Первый полет новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 «Chekmate» запланирован на начало 2026 года. Об этом заявил начальник летной службы компании «Сухой» ОКБ Сухого, Герой России Сергей Богдан. По его словам, машина уже находится в сборочном цехе, где ведутся завершающие доработки.

Широкой публике самолет был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, а позднее его показали на международной выставке в Дубае. Разработчик позиционирует «Чекмейт» не только как перспективную разработку для ВКС России, но и как экспортную платформу для реализации совместных проектов с зарубежными партнерами.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о возможности организации совместного производства этих истребителей Россией и Белоруссией. Соответствующую информацию опубликовало издание National Security Journal со ссылкой на своего обозревателя Рубена Джонсона.

Ожидается, что серийное производство самолета будет развернуто после завершения всей программы летных испытаний. В перспективе Су-75 должен занять нишу легкого истребителя в дополнение к тяжелому Су-57.