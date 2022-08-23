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Разбираемся, подходит ли XEON для игр, или нет. Топ 10 самых лучших процессоров XEON для сокета 2011

В этом ТОП'е я покажу самые лучшие процессоры для сокета 2011, из линейки INTEL XEON
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Сейчас вы увидите топ самых лучших процессоров линейки XEON для сокета LGA2011 (процессоры с v3 и v4 здесь не будет, так как им нужен сокет lga2011-3)

ТОП10: Открывает наш топ неплохой процессор E5-2692 v2, он имеет 12 ядер и 24 потока! Данный процессор справиться почти со всеми видеокартами, вплоть до 3070. На каждое ядро у него по 2.20 GHz.

ТОП9: На 9-ом месте у нас расположился E5-2687W v2, у него хоть и поменьше ядер и потоков (8 и 16), но выигрывает он по частоте, где у него имеется аж 3.40 GHz.

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ТОП8: На данном месте нас встречает E5-2667 v2,у него все так же 8 ядер и 16 потоков, но отличаются они тем что у него на 0.10 GHz меньше. Вы спросите, почему же он тогда мощнее? А я отвечу, из-за архитектуры, и то, что у него меньше техпроцесс, и вот поэтому он и оказался чуть шустрее.

ТОП7: На законном 7-ом месте у нас E5-1680 v2,у него так же 8 ядер и 16 потоков, но опять же у него меньше герцовка (3.00 GHz), но и в это же время этот процессор обладает поддержкой разгона, что даёт существенный прирост в производительности, в сравнении с 3-мя предыдущими камнями!

ТОП6: Здесь у нас E5-4657L v2, который обладает уже 12 ядрами и 24 потоками. На каждое ядро у него по 2.40 GHz.

ТОП5: На уже 5-ом месте у нас E5-2680 v2, он отличается тем, что у него 10 ядер и 20 потоков, но уже 2.80 GHz.

ТОП4: Мы уже приближаемся к главной тройке, и поэтому на 4-ом месте у нас E5-2690 v2, у него всё так же 10 ядер и 20 потоков, но уже аж 3.00 GHz.

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ТОП3: На 3-ем месте нас встречает E5-2695 v2, у которого 12 ядер и 24 потока, но опять же 2.40 GHz.

ТОП2: Почти самый мощный камень это E5-2696 v2, у которого на борту 12 ядер и 24 потока, к этому у него ещё 2.50 GHz.

ТОП1: Ну и на долгожданном 1-ом месте у нас E5-2697 v2, ядра и потоки со своим предшественником одинаковые, но вот герцовка у него аж 2.70 GHz!!! Данный процессор вытянет любую видеокарту, вплоть до ещё не вышедших rtx 4000-ой серии!!!

Купить их вы можете на всеми любимом сайте AliExpress, либо же на Avito!

Ну а в заключение, я бы хотел сказать, что люди, говорящие, что xeon не подходит для игр, ни разу не ставили себе его в ПК, либо не играли на нем! Процессор, это по сути множество микросхем, которые высчитывают информацию, а вот уже видеокарта влияет на ваш FPS, которого вам всегда не хватает! Так вот я и не понимаю, зачем переплачивать за какой-нибудь i7, который будет стоить очень дорого, ведь за эту цену можно купить комплект, КОМПЛЕКТ КАРЛ! В котором будет и процессор и материнская плата и оперативка, в некоторых случаях, даже и охлаждение!

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