The Light Remake - это компьютерная игра, несущая философский смысл, считается притчей. В ней говорится о войне, которая разрушила жизни многих людей. Игра показывает, что "Все эти конфликты, войны, стремление к обогащению, жажда богатства приведут к логическому завершению".

Книга является предысторией тех событий, который показаны в этой притче. Написал её я сам, сейчас она в процессе редактирования. Но я хочу поделиться ею с вами, увидеть вашу оценку. Скоро я добавлю в неё много фраз, записок и т.д.

Не критикуйте сильно - это пробная версия. И да, специально для сайта убрал и заменил на более мягкие некоторые нецензурные слова.

Глава I

Лето, июнь 2022 года. Это время экзаменов, каникул, отдыха после учебного года. Ученики торопятся поскорее сдать экзамены, наслаждаясь при этом чудной нежаркой погодой. Точно также было и в московском государственном университете (МосГУ). Все заучивали формулы, правила... Но они не знали, что их ждет вместо прекрасного, греющего душу и сердце, заслуженного отдыха.

Звонок. Наш главный герой Сергей ожидает своей очереди для сдачи экзаменов.

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- Эй, ты! Подошел сюда, быстро! - по несчастью, он встретил своего давнего школьного "друга" - студента, который довольно часто любил издеваться над Сергеем.

- Да отвали ты, придурок.

- Что ты сказал? - уже взяв руки в кулаки студент начал приближаться к нашему главному герою.

- Что сказал, то сказал, во имя Бога, не нужно устраивать это здесь посреди университета.

- Да мне плевать, пусть хоть вся Москва будет находится тут, я все равно покажу, кто здесь главный! - и, слегка встав на цыпочки, студент замахнулся кулаком и попал Сергею прямо в нос.

- Ну, как тебе такое, жалкий цыпленок? - усмехнулся студент.

- Я тебе это припомню... - тем временем кровь уже обильно лилась из его носа. Как же ему было больно, когда он понимал, что весь университет, все девушки смотрят на него, но ни капли сожаления в глазах студентов он не видел. А главный враг Сергея уже собирался ударить его вторым кулаком, как тут, на удачу нашему герою, вышел из кабинета профессор физики и позвал к себе этого студента. Профессор не заметил разбитый нос ученика, поэтому, как ни в чем не бывало, вместе с недругом они прошли в лабораторную.

У Сергея был единственный друг - Дмитрий, который поддерживал главного героя в любой ситуации. Но из-за болезни ему неудалось прийти на экзамены. Так что нашему Сергею пришлось терпеть все эти неприятности.

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Прошло некоторое время, как студент, которого вызывал профессор, вылетел из лабораторной со слезами на глазах и таблом с результатами в руке. Очевидно, с экзаменом он не справился, как и с эмоциями, и опять направился к Сергею, обвиняя его в своем провале. Но следом за ним по списку шел главный герой, так что студент не успел причинить ему вред. Сергей зашел в лабораторную и взял билет с вопросами. Не успев дойти до парты, профессор окликнул его:

- Погоди-ка, погоди-ка. Посмотри на меня. Бог ты мой, что с тобой сделали? - удивленным тоном спросил профессор.

Нос Сергея уже успел напухнуть, часть крови застыла, но остальная продолжала медленно течь, и уже достигла самих губ.

- Не переживайте, всего лишь по дороге упал на камень. Не беда, скоро пройдет, - таким способом наш главный герой пытался успокоить преподавателя

- Так-так... А тебя случайно не ударил студент, который был здесь перед твоим прихрдом? Мне про вас двоих рассказывали мои коллеги, но я не думал, что все так плохо.

- Нет, конечно нет, что вы! Я просто упал по дороге и ударился носом о камень. Да и к тому же, что я, постоять за себя не могу? - со стыдом в душе говорил Сергей.

- Ладно, разговоры в сторону, время идет, а ты ни на один вопрос нет ответил. Лично я за тебя решать ничего не буду. - твердым голосом сказал профессор.

Сергей посмотрел на часы и решил приступить наконец к работе. Он сел за парту и погрузился в сладостный мир формул, вычислений, решений...

Как жаль, что он, не зная всего того, что произойдет после, не наслаждался моментом, когда он может смотреть в окно, наблюдая красоту природы, радоваться днем, к сожалению, последним свободным днем в его жизни...





Глава II

Вопросы на билете были легкими для нашего главного героя, физику он знал хорошо, так что, быстро управившись и ответив на все устные вопросы, Сергей получил табло с оценкой "Превосходно" и двинулся в сторону выхода. Ему оставалось сдать химию, а также информационные технологии. Между каждым экзаменом давалось 30 минут времени на подготовку и отдых. Сергей решил провести время на улице, подышать свежим воздухом, посидеть на лавке и просто помечтать о будущем.

Покинув здание, главный герой направился к корпусу 7 (университет был корпусом 3), чтобы взять из шкафчика учебные принадлежности. По дороге он заметил человека, сидящего в машине, но он был очень сильно взволнован. Он слушал радио. Сергей решил не связываться с ним и не узнавать причину столь нервного состояния. Люди бывают разные, так что рисковать он не стал. Наконец главный герой дошел до корпуса 7, зашел в него, взял свои вещи и направился к выходу.

Но тут он услышал взрыв, оглушающий мощный взрыв.

Сергей вышел на улицу. Студенты, чуть не оглохнув от такого звука, взволнованно переговаривались между собой, обсуждая что-то. Главный герой пытался у других узнать, что это было, но и они не знали причину и источник этого взрыва. У Сергея появилась мысль - обычно, если происходит то, что не является обычными вещами, об этом уже говорят по радио. А оно было у того самого мужчины, сидящего в машине.

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Главный герой вернулся к корпусу 7 и от него уже пошел в сторону автомобиля, заглянул в окно... Но мужчины там уже не было. Радио еще работало, но с сильными помехами, так что Сергей не смог понять, о чем в нем говорили.

Преподаватели тоже вышли на улицу. Небо стало серое, как будто предвестник ужасного. Люди переживали, надеялись, что просто взорвалась обычная газовая станция. Но тут, на всю столицу, родную Москву, раздалась сирена тревоги. Послышался твердый, строгий голос:

"“Внимание! Говорит штаб гражданской обороны!

Граждане! Воздушная тревога!

Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды

Укройтесь в защитном сооружении или в складках местности.

Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО”.

При миновании воздушной опасности:..."

Голос перестал быть слышен - большое количество самолетов направилось прямо в сторону границы города. Послышался новый, но уже искаженный звуком разрушенного квартала, взрыв.

- Внимание всем, студентам и преподавателям! - кричал директор, выбежав из корпуса 3 - Немедленно следуйте в подвал, некоторых профессоров я попрошу собрать остальных студентов. Быстро, бегом!

Все кинулись исполнять приказ директора. Взрывы стали чаще, но только уже гораздо громче, гораздо разрушительней. Почти все студенты и учителя находились в подвале, всего их было 638 человек. Осталось чуть-чуть, и все будут в безопасности.

- Только не переживайте, дети, это, наверное, просто учебная тревога - так пытались успокоить преподаватели студентов, но тщетно. Все и так прекрасно понимали, что это не учебная тревога.

Тут раздался еще один взрыв, но этот был уже не на границе, не где-то в другом конце города. Этот взрыв был над Кремлем. Послышались крики - крики директора и всех оставшихся наверху. Следом последовал грохот обвала. Но не здания, а чего-то большего. Чего-то, что резко навело тоску на всех людей в подвале. Это был не грохот обвала, как сначала подумали бедные студенты и преподаватели. Это был звук ядерной бомбы, ядерного взрыва. Началась ядерная война.





Глава III

- Мы пропали, пропали! - так кричал каждый третий студент.

Сергей пытался сохранить спокойствие. Но он не мог выносить мучения других. Ему было тяжело на все это смотреть. Он был чувствительным человеком, но сам он мог погибнуть ради других, не думая о себе, о своей жизни. Похвально.

Шел уже третий день пребывания в подвале студентов и преподавателей. Провизии хватит максимум на 28 дней. Чувство тоски по родителям наполняли весь подвал, все его коридоры и уголки. Что стало с родителями? Успели оии укрыться? Эвакуироваться? Или их застал врасплох один из взрывов? Эти и другие мысли крутились у студентов в голове. Преподаватели пытались составить план эвакуации из города в другое, более безопасное место, если, конечно, хоть одно еще осталось. Но на поверхности радиация, без защитных масок никуда. В подвале их лежало 2 штуки. Соответственно, только два преподавателя могли подняться на поверхность. Но никто не решался покинуть помещение, так как в день, когда шла подготовка выхода, прогремело еще два мощных взрыва и грохот обвала.

Последующие дни были одинаковы, кроме одного. Начали умирать люди. Сначала преподаватели, следом за ними студенты. Положение становится все сложнее. Что же делать? Звать на помощь некого, покидать подвал невозможно, связаться по радио - но оно отсутствовало. Оставалось одно - надеяться.

Прошло уже 24 дня, многие умерли. В основном от голода, кто-то от болезней. Кто-то облучился радиацией, при попытке выйти из подвала (попытка не удалась). Запасы провизии на исходе.

За всем этим Сергей наблюдал с большой тоской и болью, ужасом и жалостью к другим, сохранять спокойствие было уже невозможно. 638 человек. Ведь у каждого была жизнь, свой дом, мечтания, свои родные, мамы и папы, люди создавали семьи и воспитывали детей, строили планы. И вдруг все это перестает иметь какой-либо смысл.

"Выходит, оно и в прошлом никакого смысла не имело, раз был уготован такой финал? - думал Сергей - Они уже все мертвы, только еще не знают об этом." Вдруг у Сергея появилась страшная мысль, которая уничтожила в итоге все надежды людей, а также и их самих, вместе с главным героем: "Все мы скоро умрем... так может незачем тянуть время?"

Бедные люди, Сергей собирался совершить страшное дело, думая что спасет других от страданий. Это было ошибкой.

Он встал. Первое, что он хотел сделать - это полностью осмотреть подвал, все его уголки, помещения.

Сергей направился в крыло Б. Люди присмерти лежали на полу, одни горько плакали, другие стонали от голода и болезней, третьи пытались смириться. В одном из помещений повесился человек, Сергей зашел туда. Ножом к стене была прибита записка. Оказалось, он писал это своей маме, которая вряд-ли когда-нибудь прочтет это:

"Мамочка, я ухожу. Не справился. Ухожу со спокойной душой и чистым сердцем, без злобы, без сожалений. Ухожу с приятными воспоминаниями о прошлом, о прекрасном, о тех возможностях, что были даны в этой жизни.

Порой, некоторые вещи приходится просто принять, потому что мы не можем повлиять на них и что-то изменить. И ты знаешь - это проще, чем кажется, ведь мы можем гораздо больше, чем думаем. Главное - правильно себя настроить, и тогда сам черт не страшен!

Ты знаешь."

Да, эта записка отняла последнии сомнения, Сергей твердо решил сделать свое дело. Как бы его душа этого не хотела, но его разум был настроен на одно, а перенастроить уже было нельзя.

Сергей обошел весь подвал, больше ничего примечательного не нашел. Он направился к выходу, который перекрывала гермодверь. Осталось только открыть...

Все же ему было тяжело это сделать, его трясло, но он взял всю свою волю в кулак. "Нет больше сил терпеть это" - думал Сергей. Он стал медленно поворачивать вентиль на гермодвери. Защелки открылись, осталось потянуть на себя за ручку. "Это единственный выход" - он открыл гермодверь. Радиация быстро начала заполнять весь подвал, света с поверхности не было видно, один лишь генератор в предподвальном помещении. Он впустил смерть. "Я лишь немного ей помог - думал Сергей - так будет быстрее и проще. Хотя...". Вдруг на него разом налетели сомнения, похоже, душа начала побеждать разум: "Может мне так просто кажется? Верно ли я поступил, или же попаду за свое деяние в ад?..".

Но было уже поздно. Радиация была настолько сильна, что больше половины уже умерло. Стон, крики стали заполнять весь подвал и были слышны на поверхности. Сергей лег на пол, его кожа начала меняться, чернеть, гнить; кровь выходила вместе с кашлем, лилась из носа, в глазах начало мутнеть. Дышать стало невозможно - легкие были отравлены и убиты. Остальные безжизненно лежали. Сердце остановилось.

Сергей умер...





***

Очень противоречивые чувства. Уже не страшно. Обидно и жалко, что все привело к такому исходу, ведь в этом мире столько прекрасного и по-настоящему ценного. Того, ради чего стоит цепляться за жизнь.

В тот же миг в памяти всплывает вся та мерзость, что сидит в человеке, злоба и равнодушие друг к другу, непомерный эгоизм и подлость.

Тьма и Свет - две стороны одной медали, неразрывно связанные друг с другом, балансирующие на протяжении долгих тысячелетий и приведшие нас сюда.

Нужно научиться ценить то, что имеем сейчас, чтобы построить то будущее, которого достойны.

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Спасибо всем, кто дочитал предысторию до конца. Ещё раз повторю - книга в процессе редактирования. Увидите ошибки или банальные вещи - пишите, исправлю.