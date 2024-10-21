AMD усиливает платформу AM4, выпуская энергоэффективные процессоры Ryzen 5.

Компания AMD продолжает развивать свою популярную платформу AM4, выпуская два новых процессора Ryzen 5: 5600XT и 5600T.



Оба процессора оснащены 6 ядрами и 12 потоками, базируясь на архитектуре Vermeer. Ryzen 5 5600XT обладает базовой тактовой частотой 3,8 ГГц, в то время как Ryzen 5 5600T работает на частоте 3,5 ГГц. Оба процессора имеют TDP 65 Вт, что делает их энергоэффективными.



Информация о поддержке новых моделей уже появилась на сайтах производителей материнских плат, таких как ASUS и MSI. Это свидетельствует о скором официальном анонсе и начале продаж.

Ранее AMD представила процессоры Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT для сокета AM4. Такие действия компании подтверждают ее намерение продлить жизненный цикл платформы AM4 как минимум до 2025 года.