Новый процессор A17 Pro, 8 ГБ RAM и умные функции AI – миниатюрный гигант готов к любым задачам

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Компания Apple анонсировала iPad Mini 7. Новое устройство оснащено передовым процессором A17 Pro, увеличенным объемом оперативной памяти и поддержкой искусственного интеллекта.



iPad Mini 7 получил значительное обновление производительности благодаря шестиядерному процессору A17 Pro с двумя ядрами производительности и четырьмя ядрами эффективности. Apple заявляет о 30% приросте производительности по сравнению с предыдущей моделью. Пятиядерный GPU обеспечивает плавную работу графически интенсивных приложений, таких как игры и программы для создания контента.



Объем оперативной памяти увеличен до 8 ГБ, что вдвое больше, чем у iPad Mini 6.



8,3-дюймовый Liquid Retina дисплей остался прежним, но Apple улучшила визуальную стабильность и устранила проблему "желеобразного скроллинга", которая наблюдалась в предыдущих моделях.



Камеры также получили обновление: 12-мегапиксельная широкоугольная задняя камера и 12-мегапиксельная ультраширокая фронтальная камера с поддержкой Smart HDR обеспечивают высокое качество фото и видеозвонков.



iPad Mini 7 доступен в вариантах с 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти. Поддержка Wi-Fi 6E и 5G гарантирует быструю передачу данных.



Интеграция искусственного интеллекта открывает новые возможности для пользователей. AI-инструменты помогают в редактировании текста, улучшают работу голосового помощника Siri и упрощают редактирование фотографий.



Цены на iPad Mini 7 начинаются от 66 164 рублей за версию с Wi-Fi и 128 ГБ памяти и достигают 124 854 рублей за модель с Wi-Fi+5G и 512 ГБ.