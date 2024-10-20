Компания Realme решила удивить публику необычным рекламным видео, посвященным новому смартфону GT7 Pro. В ролике девушка проводит анбоксинг устройства прямо под водой, демонстрируя его высокую степень водозащиты.



Коробка со смартфоном была помещена в бассейн, где девушка, экипированная аквалангом, провела распаковку. Хотя сам смартфон не был извлечен из коробки, акцент был сделан на его способности выдерживать погружение в воду, что подтверждается стандартами IP68 и IP69.



Realme GT7 Pro обещает стать мощным флагманом. Он оснащен передовым чипом Snapdragon 8 Elite, тройной тыльной камерой с оптической стабилизацией и перископическим объективом для съемки с большим увеличением. Емкий аккумулятор на 6000 мАч поддерживает сверхбыструю 120-ваттную зарядку.



Презентация realme GT7 Pro состоится в октябре 2024 года. В Китае уже открыт период предзаказов на новинку. Остается дождаться официального анонса, чтобы узнать все детали о новом водонепроницаемом флагмане от Realme.