Apple бросает вызов Ray-Ban Meta с доступными умными очками Apple Glass
Компания Apple активно разрабатывает собственные умные очки Apple Glass, которые станут прямым конкурентом продуктам Ray-Ban Meta. Согласно последним данным, новинка будет отличаться лёгким дизайном и привлекательной ценой, стартующей от 329 долларов.
Apple Glass будут обладать функционалом, схожим с очками Ray-Ban Meta. Пользователи смогут делать фото и видео на ходу, пользоваться голосовым помощником и другими AI-технологиями.
Помимо очков, Apple также работает над обновленными версиями своих наушников с камерами и другими устройствами дополненной реальности. Ожидается, что эти продукты будут представлены в ближайшие годы, укрепляя позиции Apple на рынке умных устройств.
Сравнение с Ray-Ban Meta показывает, что Apple не просто стремится создать конкурентоспособный продукт, но и улучшить пользовательский опыт, интегрируя очки в свою экосистему. Это может стать важным шагом в развитии дополненной реальности и носимых устройств в целом.
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