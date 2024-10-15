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Компания Apple активно разрабатывает собственные умные очки Apple Glass, которые станут прямым конкурентом продуктам Ray-Ban Meta. Согласно последним данным, новинка будет отличаться лёгким дизайном и привлекательной ценой, стартующей от 329 долларов.



Apple Glass будут обладать функционалом, схожим с очками Ray-Ban Meta. Пользователи смогут делать фото и видео на ходу, пользоваться голосовым помощником и другими AI-технологиями.



Помимо очков, Apple также работает над обновленными версиями своих наушников с камерами и другими устройствами дополненной реальности. Ожидается, что эти продукты будут представлены в ближайшие годы, укрепляя позиции Apple на рынке умных устройств.



Сравнение с Ray-Ban Meta показывает, что Apple не просто стремится создать конкурентоспособный продукт, но и улучшить пользовательский опыт, интегрируя очки в свою экосистему. Это может стать важным шагом в развитии дополненной реальности и носимых устройств в целом.