Что делать пользователям Windows 10 после её "ухода на пенсию"
14 октября 2025 года Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Это означает, что после этой даты пользователи не будут получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку. Продолжение использования Windows 10 после этой даты подвергнет пользователей повышенному риску безопасности, так как новые уязвимости не будут устраняться.
Несмотря на доступность Windows 11 с 2021 года, большинство пользователей (около 64%) по-прежнему используют Windows 10. Лишь около 33% перешли на новую операционную систему. Завершение поддержки Windows 10 может привести к проблемам с соблюдением нормативных требований для бизнеса. Многие правила требуют использования поддерживаемого программного обеспечения и компании, продолжающие использовать Windows 10 могут столкнуться со штрафами и повышенным риском кибератак.
У пользователей Windows 10 есть несколько вариантов действий:
- Обновление до Windows 11:
Если ваше оборудование соответствует требованиям, это наиболее очевидный путь.
- Покупка нового устройства с Windows 11:
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Альтернатива для устройств, несовместимых с Windows 11.
- Переход на альтернативные операционные системы:
Linux или macOS могут быть вариантами для опытных пользователей. Microsoft предлагает платную расширенную поддержку для корпоративных клиентов до октября 2028 года. Информация о стоимости расширенной поддержки для индивидуальных пользователей пока не объявлена.
В заключение, пользователям Windows 10 рекомендуется заранее спланировать переход на другую операционную систему, чтобы обеспечить безопасность и совместимость с новым программным и аппаратным обеспечением.
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