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14 октября 2025 года Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Это означает, что после этой даты пользователи не будут получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку. Продолжение использования Windows 10 после этой даты подвергнет пользователей повышенному риску безопасности, так как новые уязвимости не будут устраняться.

Несмотря на доступность Windows 11 с 2021 года, большинство пользователей (около 64%) по-прежнему используют Windows 10. Лишь около 33% перешли на новую операционную систему. Завершение поддержки Windows 10 может привести к проблемам с соблюдением нормативных требований для бизнеса. Многие правила требуют использования поддерживаемого программного обеспечения и компании, продолжающие использовать Windows 10 могут столкнуться со штрафами и повышенным риском кибератак.



У пользователей Windows 10 есть несколько вариантов действий:

- Обновление до Windows 11:

Если ваше оборудование соответствует требованиям, это наиболее очевидный путь.

- Покупка нового устройства с Windows 11:

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Альтернатива для устройств, несовместимых с Windows 11.

- Переход на альтернативные операционные системы:

Linux или macOS могут быть вариантами для опытных пользователей. Microsoft предлагает платную расширенную поддержку для корпоративных клиентов до октября 2028 года. Информация о стоимости расширенной поддержки для индивидуальных пользователей пока не объявлена.

В заключение, пользователям Windows 10 рекомендуется заранее спланировать переход на другую операционную систему, чтобы обеспечить безопасность и совместимость с новым программным и аппаратным обеспечением.