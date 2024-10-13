Новое обновление исправляет ошибки и улучшает Match Frame Rate.

Несмотря на отсутствие крупных обновлений Android, NVIDIA выпустила очередной патч для своего медиа-плеера Shield TV. Версия 33.2.0.252, обозначенная как "второе исправление", фокусируется на исправлении ошибок и улучшении стабильности работы устройства.



Среди ключевых изменений стоит отметить:



* Улучшения функции Match Frame Rate: Эта функция, синхронизирующая частоту кадров контента с частотой обновления экрана, получила ряд улучшений, делающих ее работу более плавной и точной.

* Исправление проблем с накопителями: Обновление решает проблему с заполнением накопителя Shield, а также ошибки, связанные с отображением и работой USB HDD/флеш-накопителей.

* Устранение проблем со звуком и видео: Исправлены ошибки, приводящие к отсутствию звука при использовании гарнитуры с контроллером и искажениям видео в режиме отображения "RGB 8-бит Rec.709".

* Повышение стабильности работы: Решены проблемы с вылетом GeForce Now и случайными сбоями в приложениях DRM.

Это обновление не меняет версию Android, которая остается на уровне Android 11. Тем не менее, NVIDIA продолжает поддерживать Shield TV, выпуская патчи, улучшающие работу устройства и исправляющие ошибки. Несмотря на это, будущее Shield TV остается под вопросом. Отсутствие крупных обновлений Android может привести к тому, что некоторые приложения перестанут работать на устройстве в будущем.