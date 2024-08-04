Раскрыты тайны создания «синего экрана смерти» от бывшего сотрудника Microsoft
Бывший сотрудник Microsoft Рэймонд Чен пролил свет на три разные истории, связанные с появлением знаменитого «синего экрана смерти» (BSOD) в операционной системе Windows. Каждая из этих историй, несмотря на различия, является подлинной.
Первая версия BSOD, известная как «синий экран несчастья», возникала при нажатии пользователем комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del. В Windows 3.1 экран становился черным без каких-либо пояснений, оставляя пользователей в догадках о происхождении проблемы. В последующих версиях Windows Microsoft продолжала сталкиваться с другими вариациями BSOD, которые сигнализировали о различных неисправностях и требовали значительных усилий для их устранения.
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