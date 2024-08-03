Теперь пользователи iOS могут загружать игры для ПК прямо на iPhone и iPad.

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Apple обновила свои правила App Store, разрешив эмуляторам ПК предлагать загрузку игр непосредственно на iPhone и iPad. Это знаменует собой значительный сдвиг в политике компании, которая ранее разрешала только эмуляторы игровых консолей.



Появление UTM SE, первого одобренного эмулятора ПК в App Store, вероятно, сыграло роль катализатора в этом изменении. Теперь, согласно обновленному разделу 4.7 правил App Store, эмуляторы ПК официально входят в список разрешенных типов приложений.



В то же время Apple ужесточила контроль над приложениями, использующими API платформы и передачей данных. Разделы 4.7.2 и 4.7.3 запрещают несанкционированный доступ к API и передачу данных без согласия пользователя.



Это обновление, безусловно, порадует пользователей iOS, желающих играть в игры для ПК на своих мобильных устройствах. Однако стоит отметить, что возможность загрузки приложений из сторонних магазинов, упомянутая в исходном тексте, пока доступна только в Европейском Союзе.