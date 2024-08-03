Туристок спасли от лесного пожара благодаря Emergency SOS на iPhone 14
В Британской Колумбии четыре туристки оказались в опасной ситуации, когда их поход был прерван внезапным лесным пожаром. Группа разбила лагерь возле ледника Макбет Исфилд, но ночью их палатку начало засыпать пеплом. К утру видимость значительно ухудшилась из-за дыма, а падающие угли вынудили женщин срочно покинуть место стоянки.
В критический момент одна из туристок воспользовалась функцией Emergency SOS на своем iPhone 14. Эта технология позволяет отправлять сигналы бедствия через спутник при отсутствии сотовой связи. Спасатели получили точные координаты группы и смогли быстро организовать эвакуацию.
Марк Дженнингс-Бейтс, руководитель поисково-спасательной операции, отметил эффективность технологии: "Мы нашли их точно там, где указывал сигнал телефона. В этом случае смартфон действительно спас им жизнь".
Этот инцидент демонстрирует важность современных технологий для безопасности в экстремальных ситуациях, особенно в отдаленных районах.
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