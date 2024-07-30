Новые поправки ужесточают контроль над влиятельными аккаунтами в интернете.

В России готовится законопроект, который обяжет популярных блогеров и владельцев крупных Telegram-каналов регистрироваться в Роскомнадзоре. Инициатива касается аккаунтов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.



Комитет Госдумы по информационным технологиям одобрил поправки в закон "О связи", предложенные депутатом Александром Хинштейном. Цель изменений - повысить ответственность влиятельных блогеров за распространяемую информацию.



Согласно проекту, владельцы популярных каналов должны будут предоставить свои данные в Роскомнадзор. Хотя отказ от регистрации не приведет к блокировке, незарегистрированным аккаунтам запретят размещать рекламу, собирать пожертвования и получать репосты.



Эта инициатива продолжает тенденцию усиления контроля над интернет-пространством в России. Недавно власти начали замедлять работу YouTube, что некоторые политики считают недостаточной мерой.