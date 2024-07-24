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В бета-версии WhatsApp для iOS разработчики внедряют новую функцию, позволяющую пользователям обмениваться файлами с находящимися поблизости людьми без подключения к интернету. Эта возможность уже тестировалась в Android-версии приложения.



На iPhone для передачи файлов потребуется сканирование QR-кода, в отличие от автоматического обнаружения устройств на Android. Функция поддерживает обмен различными типами файлов, включая документы, фото и видео.



Нововведение особенно полезно для передачи больших файлов при нестабильном или дорогом интернет-соединении. Разработчики обещают внедрить сквозное шифрование для защиты данных.



Точная дата выхода функции пока не объявлена, так как она находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что новая возможность будет доступна как на Android, так и на iOS устройствах.