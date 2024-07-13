Новая технология Arm повышает производительность игр без потерь в качестве.

Компания Arm анонсировала технологию Accuracy Super Resolution (ASR) с открытым исходным кодом, направленную на улучшение графики в мобильных играх. ASR позволяет повысить производительность без ущерба для визуального качества, решая проблему баланса между высоким качеством изображения и энергопотреблением.



Основные особенности ASR:



1. Основана на AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2)

2. Использует временное масштабирование для улучшения качества изображения

3. Адаптирована специально для мобильных устройств



В тестах на устройствах с GPU Arm Immortalis-G720 ASR показала значительное улучшение частоты кадров по сравнению с нативным рендерингом и технологией Game Super Resolution (GSR) от Qualcomm. Технология также помогла поддерживать стабильную температуру устройства.



Сотрудничество с MediaTek выявило существенную экономию энергии при использовании ASR на устройстве с процессором Dimensity 9300, что может привести к увеличению времени автономной работы.



Arm выпускает ASR под открытой лицензией MIT, что способствует широкому внедрению технологии среди разработчиков.