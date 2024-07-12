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Nintendo Switch установила рекорд долголетия среди консолей компании
Консоль Switch превзошла NES по длительности присутствия на рынке, оставаясь популярной уже 2688 дней.

© VGC

Nintendo Switch стала самой долгоживущей консолью в истории компании Nintendo. По состоянию на сегодняшний день, консоль находится на рынке 2688 дней, превзойдя предыдущий рекорд NES в 2686 дней.

Выпущенная 3 марта 2017 года, Switch продолжает оставаться единственной актуальной консолью Nintendo. Это самый длительный период без выпуска новой модели в истории компании.

Успех Switch подтверждается продажами в 141 миллион устройств, что делает ее самой продаваемой консолью Nintendo. Для сравнения, наименее успешная консоль компании, Wii U, продержалась на рынке всего 1566 дней.

Несмотря на рекордное долголетие Switch, она все еще далека от абсолютного рекорда Nintendo. Портативная консоль Game Boy оставалась на рынке 4352 дня до выхода Game Boy Advance.

По сообщениям, Nintendo планирует выпустить преемника Switch в начале 2025 года, что положит конец текущему рекорду консоли.

#nintendo #игровая индустрия #nintendo switch #игровая консоль #продажи #рекорд #nes
Источник: gamesradar.com
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