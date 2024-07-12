Компания урегулирует жалобу CISPE, но расследования в других странах продолжаются.

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Microsoft согласилась выплатить 20 миллионов евро для урегулирования антимонопольной жалобы в Европейском Союзе. Жалоба была подана ассоциацией CISPE, представляющей европейских поставщиков облачных услуг.



CISPE утверждала, что лицензионная политика Microsoft вредит европейскому рынку облачных вычислений. Компания обещала скорректировать свои лицензии еще в 2022 году, чтобы избежать полномасштабного расследования.



Переговоры между Microsoft и CISPE начались в феврале 2024 года. Ассоциация настаивала на скором разрешении вопроса, указывая на угрозу для европейского облачного сектора.



Несмотря на урегулирование этой жалобы, Microsoft все еще находится под наблюдением регуляторов в других странах. В Великобритании и США ведутся расследования, касающиеся рынка облачных вычислений и влияния компании на индустрию искусственного интеллекта.