Microsoft согласилась выплатить 20 миллионов евро для урегулирования антимонопольной жалобы в Европейском Союзе. Жалоба была подана ассоциацией CISPE, представляющей европейских поставщиков облачных услуг.
CISPE утверждала, что лицензионная политика Microsoft вредит европейскому рынку облачных вычислений. Компания обещала скорректировать свои лицензии еще в 2022 году, чтобы избежать полномасштабного расследования.
Переговоры между Microsoft и CISPE начались в феврале 2024 года. Ассоциация настаивала на скором разрешении вопроса, указывая на угрозу для европейского облачного сектора.
Несмотря на урегулирование этой жалобы, Microsoft все еще находится под наблюдением регуляторов в других странах. В Великобритании и США ведутся расследования, касающиеся рынка облачных вычислений и влияния компании на индустрию искусственного интеллекта.