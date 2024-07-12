Apple готовит революцию: групповые звонки без Wi-Fi и сотовой связи

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Компания Apple работает над технологией, которая позволит пользователям iPhone общаться в группах без использования Wi-Fi или сотовой связи.



Согласно недавно опубликованной патентной заявке, эта система будет использовать прямую связь между устройствами, подобно AirDrop, но для голосовых разговоров. Пользователи смогут общаться с несколькими людьми одновременно, используя только iPhone и гарнитуру, например, AirPods.



Технология будет отображать близлежащих пользователей в интерфейсе с концентрическими кругами, показывающими их относительное расположение. Это позволит легко добавлять участников в разговор, даже если они не находятся в списке контактов.



Возможные применения включают координацию групп на массовых мероприятиях и использование в чрезвычайных ситуациях, когда обычная связь может быть недоступна.



Система основана на технологии Ultra Wide Band (UWB), уже используемой в устройствах Apple для определения местоположения.



Хотя дата выпуска не объявлена, эта разработка может значительно расширить возможности коммуникации пользователей Apple в будущем.