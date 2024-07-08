По мере приближения второй половины 2024 года, ведущие производители смартфонов готовятся представить свои новые флагманские модели. Рассмотрим четыре ожидаемых устройства:
Huawei Mate 70 Pro
• Дебют чистой системы Harmony
• Процессор Kirin 9100
• Перископический телеобъектив
• Спутниковая связь
• Беспроводная зарядка
• Батарея 5400 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
• Основная камера с отечественным сенсором OmniVision
• Ожидаемый выпуск: 4 квартал
Xiaomi Mi 15 Pro
• Первый с процессором Snapdragon 8 Gen 4
• Производительность около 3,1 млн баллов
• Предполагаемая батарея 6000 мАч
• Быстрая зарядка 120 Вт (полная зарядка за 25 минут)
• Ожидаемый выпуск: конец октября - ноябрь
iPhone 16 Pro Max
• Процессор Apple A18 Pro (на 35% мощнее предшественника)
• Батарея 4700 мАч
• Новая технология сверхтонких рамок дисплея
• Ожидаемый выпуск: сентябрь
Vivo X200 Pro
• Процессор Dimensity 9400
• Основная камера с однодюймовым сенсором
• Батарея 6000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт
• Ожидаемый выпуск: 4 квартал
Все устройства обещают значительные улучшения в производительности, фотовозможностях и времени автономной работы. Точные даты выпуска и полные характеристики будут объявлены производителями ближе к презентациям.