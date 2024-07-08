Битва титанов - Топ-4 флагмана смартфонов 2024.

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По мере приближения второй половины 2024 года, ведущие производители смартфонов готовятся представить свои новые флагманские модели. Рассмотрим четыре ожидаемых устройства:



Huawei Mate 70 Pro

• Дебют чистой системы Harmony

• Процессор Kirin 9100

• Перископический телеобъектив

• Спутниковая связь

• Беспроводная зарядка

• Батарея 5400 мАч, быстрая зарядка 100 Вт

• Основная камера с отечественным сенсором OmniVision

• Ожидаемый выпуск: 4 квартал



Xiaomi Mi 15 Pro

• Первый с процессором Snapdragon 8 Gen 4

• Производительность около 3,1 млн баллов

• Предполагаемая батарея 6000 мАч

• Быстрая зарядка 120 Вт (полная зарядка за 25 минут)

• Ожидаемый выпуск: конец октября - ноябрь



iPhone 16 Pro Max

• Процессор Apple A18 Pro (на 35% мощнее предшественника)

• Батарея 4700 мАч

• Новая технология сверхтонких рамок дисплея

• Ожидаемый выпуск: сентябрь



Vivo X200 Pro

• Процессор Dimensity 9400

• Основная камера с однодюймовым сенсором

• Батарея 6000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт

• Ожидаемый выпуск: 4 квартал



Все устройства обещают значительные улучшения в производительности, фотовозможностях и времени автономной работы. Точные даты выпуска и полные характеристики будут объявлены производителями ближе к презентациям.