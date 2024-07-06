Японский гигант делает ставку на традиционный подход, в то время как конкуренты embrace AI

Nintendo заявила о своем решении не использовать генеративный искусственный интеллект (ИИ) в разработке своих игр. Это заявление прозвучало на фоне растущего интереса игровой индустрии к технологиям ИИ.



Президент Nintendo Шунтаро Фурукава объяснил позицию компании на встрече с инвесторами. По его словам, основная причина отказа от генеративного ИИ - проблемы с авторскими правами. Фурукава подчеркнул, что Nintendo полагается на свой многолетний опыт в создании игр.



Этот подход контрастирует с позицией других крупных игровых компаний. Electronic Arts планирует широко внедрять ИИ в процессы разработки. Take-Two также видит потенциал в ИИ-инструментах, но считает, что ключевую роль в создании хитов сохранят люди. Ubisoft уже экспериментирует с ИИ для создания более реалистичных NPC.



Несмотря на осторожный подход к генеративному ИИ, Nintendo не отвергает технологические инновации в целом. Компания заявляет о готовности гибко реагировать на развитие технологий, сохраняя при этом свой уникальный подход к созданию игр.