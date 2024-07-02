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Resident Evil VII теперь доступен на iPhone 15 Pro, iPad и Mac
Культовый хоррор теперь доступен на iPhone 15 Pro, iPad и Mac. Новая эра мобильного гейминга началась.

© Dame Tech/YouTube

Компания Capcom продолжает расширять присутствие своих популярных франшиз на новых платформах. Вслед за выпуском ремейка Resident Evil 4 на устройствах Apple, компания анонсировала выход Resident Evil VII на этой же платформе.

Resident Evil VII, игра, возродившая серию и ставшая бестселлером, теперь будет доступна пользователям iPhone 15 Pro, а также iPad и Mac с чипами серии M. Этот шаг демонстрирует стремление Capcom выйти за пределы традиционных игровых платформ и освоить новые рынки.

Выпуск крупных игровых франшиз на мобильных устройствах и компьютерах Apple отражает растущую тенденцию в игровой индустрии к расширению аудитории и освоению новых технологических возможностей.

#apple #capcom #игровая индустрия #resident evil #мобильные игры
Источник: igamesnews.com
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