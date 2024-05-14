Утечки включают дизайн и характеристики всех моделей серии.

Несмотря на усилия Google по сохранению секретности, информация о будущих моделях смартфонов Pixel 9 уже широко распространилась в сети задолго до их официального выпуска. Согласно последним утечкам, серия Pixel 9 установила новый рекорд по количеству деталей, раскрытых публике еще до анонса.



Информация поступила от известного инсайдера Rozetked, который ранее уже делился подробностями о дизайне Pixel 9. На этот раз утечка включает качественные изображения и технические характеристики всех трех моделей серии - стандартного Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL.



Стандартный Pixel 9 получит кодовое название Tokay и будет оснащен 6,24-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, двойной камерой и до 12 ГБ оперативной памяти. Pixel 9 Pro (кодовое название Caiman) будет иметь 6,34-дюймовый AMOLED-дисплей с технологией LTPO, тройную 50-Мп камеру и до 16 ГБ ОЗУ. Топовая модель Pixel 9 Pro XL (Komodo) получит 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и такую же камерную систему, как у Pixel 9 Pro.



Утечки также раскрывают, что серия Pixel 9 будет оснащена новым процессором Google Tensor G4, улучшенным модемом Samsung, а также сохранит датчик температуры. Кроме того, дизайн устройств претерпел изменения - камерные блоки теперь представляют собой отдельные острова, а не растянуты по всей рамке.



Ожидается, что четвертая модель - Pixel 9 Pro Fold - также получит обновленный дизайн камеры и более тонкий корпус. Несмотря на усилия Google, кажется, что секреты Pixel 9 раскрыты задолго до официального анонса.