Популярный чат-бот ChatGPT скоро получит функцию редактирования запросов в мобильных приложениях.

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Популярный чат-бот ChatGPT, запущенный в 2022 году, продолжает расширять свои возможности. Согласно последним сообщениям, OpenAI работает над добавлением важной функции "Редактировать" в мобильные версии ChatGPT для Android.



Эта функция, уже доступная в веб-версии и приложении для iOS, позволяет пользователям легко исправлять опечатки и уточнять свои запросы к искусственному интеллекту. Теперь пользователи Android смогут редактировать свои запросы, не вводя их заново, что особенно удобно для тех, кто часто делает опечатки при наборе текста.



Наличие кнопки "Редактировать" в мобильных приложениях ChatGPT сделает использование этого популярного чат-бота еще более простым и эффективным. Пользователи смогут уточнять и дополнять свои запросы, а ChatGPT будет генерировать ответы на основе обновленных данных.



Это обновление является частью усилий OpenAI по совершенствованию ChatGPT и поддержанию его лидирующих позиций на рынке. Компания также недавно объявила о предоставлении бесплатных услуг без необходимости создания учетной записи, что делает ChatGPT более доступным для широкой аудитории.



Ожидается, что функция "Редактировать" для Android-версии ChatGPT будет представлена в ближайших обновлениях приложения. Это позволит пользователям еще более эффективно использовать возможности этого передового чат-бота.