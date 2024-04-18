Обновленная PlayStation 5 Pro от Sony получит мощное "железо" и передовые технологии масштабирования, обеспечивая улучшенную графику и производительность игр.

Компания Sony готовится к выпуску обновленной консоли PlayStation 5 Pro. По предварительным данным, новая модель получит ряд технических усовершенствований.



Основным нововведением станет обновленная SoC "Trinity", разработанная совместно с AMD и TSMC. Графический процессор PS5 Pro будет на 45% мощнее, чем в базовой версии PS5, а центральный процессор также станет немного быстрее.



Благодаря этим улучшениям консоль сможет обеспечивать разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, а также предложит более продвинутые возможности трассировки лучей - до 2-3 раз производительнее, чем у стандартной PS5.



Разработчики уже получили тестовые наборы PS5 Pro и приступили к адаптации своих игр для новой консоли. Sony ожидает, что большинство релизов августа этого года будут совместимы с обновленной платформой.



Среди ключевых особенностей PS5 Pro стоит отметить собственную технологию масштабирования изображения PlayStation Spectral Super Resolution. Она будет аналогична решениям DLSS и FSR, позволяя выводить изображение до 8K.



В целом, PlayStation 5 Pro предложит значительный прирост производительности, что должно положительно отразиться на качестве графики и плавности в играх для новой консоли Sony.