Доступный и продвинутый iPhone SE 4 от Apple получит USB-C, Face ID и увеличенный OLED-экран в компактном корпусе.

Согласно последним сведениям, Apple планирует выпустить следующее поколение своего более доступного смартфона iPhone SE в 2025 году. Новая модель, предположительно получившая название iPhone SE 4, должна предложить целый ряд важных обновлений по сравнению с текущей версией.



Одним из ключевых изменений станет переход на разъем USB-C вместо фирменного Lightning. Это связано с новыми правилами Европейского Союза, которые обязывают производителей смартфонов использовать единый стандарт зарядки.



Кроме того, инсайдеры сообщают, что iPhone SE 4 будет оснащен более производительным чипом A16 Bionic вместо нынешнего A15. Это должно обеспечить плавную и эффективную работу устройства.



Также ожидается, что дизайн новинки будет вдохновлен моделью iPhone XR, но с более крупным 6,1-дюймовым OLED-дисплеем в стиле iPhone 14. Ожидается, что это позволит увеличить емкость аккумулятора и тем самым повысить время автономной работы.



Еще одним нововведением станет отказ от технологии Touch ID в пользу Face ID благодаря обновленному дизайну корпуса.



В целом, грядущий iPhone SE 4 выглядит весьма перспективным обновлением бюджетной линейки смартфонов Apple. При сохранении текущей ценовой политики он, вероятно, станет весьма востребованным на рынке.