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ZANTI
Грядущий iPhone SE 4 от Apple обещает значительные улучшения
Доступный и продвинутый iPhone SE 4 от Apple получит USB-C, Face ID и увеличенный OLED-экран в компактном корпусе.

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Согласно последним сведениям, Apple планирует выпустить следующее поколение своего более доступного смартфона iPhone SE в 2025 году. Новая модель, предположительно получившая название iPhone SE 4, должна предложить целый ряд важных обновлений по сравнению с текущей версией.

Одним из ключевых изменений станет переход на разъем USB-C вместо фирменного Lightning. Это связано с новыми правилами Европейского Союза, которые обязывают производителей смартфонов использовать единый стандарт зарядки.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что iPhone SE 4 будет оснащен более производительным чипом A16 Bionic вместо нынешнего A15. Это должно обеспечить плавную и эффективную работу устройства.

Также ожидается, что дизайн новинки будет вдохновлен моделью iPhone XR, но с более крупным 6,1-дюймовым OLED-дисплеем в стиле iPhone 14. Ожидается, что это позволит увеличить емкость аккумулятора и тем самым повысить время автономной работы.

Еще одним нововведением станет отказ от технологии Touch ID в пользу Face ID благодаря обновленному дизайну корпуса. 

В целом, грядущий iPhone SE 4 выглядит весьма перспективным обновлением бюджетной линейки смартфонов Apple. При сохранении текущей ценовой политики он, вероятно, станет весьма востребованным на рынке.

#смартфоны #apple #технологии #iphone #usb-c #iphone se 4 #face id #oled дисплеи #touch id #apple news
Источник: macobserver.com
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