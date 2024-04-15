Apple изменила правила и разрешила эмуляторы игр в App Store - теперь в магазине появились первые подобные программы, открывающие новые возможности для геймеров iOS.

Спустя неделю после того, как Apple изменила правила App Store, разрешив эмуляторы игр на iPhone и iPad, в магазине приложений появились первые подобные программы.



В начале апреля Apple внесла изменения в пункт 4.7 Руководства по обзору App Store, отменив правило, которое ранее фактически запрещало подавать заявки на эмуляторы консольных и классических игр для iOS и iPadOS.



Согласно новым правилам, приложениям теперь разрешено запускать "программное обеспечение, не встроенное в двоичный файл", а "приложения-эмуляторы ретро-игровых консолей" включены в список приемлемых применений этого изменения.



Как сообщает AppleInsider, уже появились некоторые эмуляторы, прошедшие процесс проверки App Store. Среди них - Emu64 XL, эмулятор Commodore 64 для iPad, а также iGBA - эмулятор Game Boy Advance и Game Boy Color от Маттии Ла Спина.



Обе программы доступны для бесплатной загрузки без покупок внутри приложения. При этом эмуляторы должны соответствовать ряду требований, включая добавление возможностей фильтрации контента и соблюдение рекомендаций по конфиденциальности.



Однако сама природа эмуляторов затрудняет определение того, как Apple будет применять некоторые из этих правил на практике. Отмечается, что для использования игр на эмуляторах пользователи должны владеть оригинальными файлами ROM, что может создавать юридические сложности.