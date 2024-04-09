Создатель популярного ИИ-ассистента ChatGPT пополнил ряды миллиардеров благодаря успешным инвестициям в технологические стартапы.

Сэм Альтман, известный как основатель популярного чат-бота ChatGPT, вошел в список миллиардеров журнала Forbes на 2692-м месте. Его состояние оценивается в миллиарды долларов и складывается в основном из инвестиций в технологические стартапы, такие как Reddit и Stripe.



Несмотря на всемирную известность, полученную благодаря ChatGPT, Альтман не владеет акциями компании OpenAI, которая создала этот ИИ-ассистент. Основное богатство 38-летнего предпринимателя формируется за счет его вложений в другие перспективные проекты, включая компанию ядерной энергетики Helion и стартап по продлению жизни Retro Biosciences.



Издание Forbes оценило состояние Альтмана с учетом его элитной недвижимости в Калифорнии и на Гавайях. На прошлой неделе в список миллиардеров также была включена певица Тейлор Свифт с оценкой ее состояния в 1,1 миллиарда долларов.