Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Сэм Альтман стал новым миллиардером по версии Forbes
Создатель популярного ИИ-ассистента ChatGPT пополнил ряды миллиардеров благодаря успешным инвестициям в технологические стартапы.

реклама

Сэм Альтман, известный как основатель популярного чат-бота ChatGPT, вошел в список миллиардеров журнала Forbes на 2692-м месте. Его состояние оценивается в миллиарды долларов и складывается в основном из инвестиций в технологические стартапы, такие как Reddit и Stripe.

Несмотря на всемирную известность, полученную благодаря ChatGPT, Альтман не владеет акциями компании OpenAI, которая создала этот ИИ-ассистент. Основное богатство 38-летнего предпринимателя формируется за счет его вложений в другие перспективные проекты, включая компанию ядерной энергетики Helion и стартап по продлению жизни Retro Biosciences.

Издание Forbes оценило состояние Альтмана с учетом его элитной недвижимости в Калифорнии и на Гавайях. На прошлой неделе в список миллиардеров также была включена певица Тейлор Свифт с оценкой ее состояния в 1,1 миллиарда долларов.

#технологии #инвестиции #сэм альтман #chat gpt #forbes #стартапы #исскуственный интеллект #миллиардеры
Источник: france24.com
+
Написать комментарий (0)
В скором времени Вооруженным Силам будут переданы новейшие ударные дроны Пиранья-13
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
12
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7
Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 120 Вт, которую можно носить в кармане
3
Опубликовано изображение со сравнением размеров Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
8

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
91
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
52
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
20
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
29

Сейчас обсуждают

Мамед Иванович
10:48
В плане реализации RT амд рисует также как нивидия, а картинка вобщем на амд кратно лучше.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Легенда
10:47
обычная дешман мама. при чем тут ретро хз. ашдимиай есть , все есть. смена просто а320m
MSI создала материнскую плату для ретрогейминга
Мамед Иванович
10:46
Обана, ev_rus твинк Шеши, неожиданно )
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Serg79h
10:46
Есть тоны переходников как туда так и обратно. Ком порты до сих пор на платах, только не вынесены на заднюю панель. Новость ради новости.
MSI создала материнскую плату для ретрогейминга
Мамед Иванович
10:46
Обана, ev_rus твинк Шеши, неожиданно )
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ultrafx
10:44
Если все прочие результаты рандомно скопированы откуда-то без соблюдения методики и повторяемости, разумеется нормальный человек подобным доволен не будет. Сравнительное тестирование проводится в рамк...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Виктор Байкин
10:44
Как можно настрочить столько букОв и по итогу написать ничего!? Автор уволен!
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
VladTag
10:41
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
ultrafx
10:40
В том, что на графиках присутствуют какие-то левые видеокарты, результаты которых получены в других условиях и просто скопированы автором без попытки хоть как-то соблюсти идентичность в условиях таког...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Red Red
10:39
ну вот а пиздел что сегрегацией не занимается, ты же сказал что уходишь, иди уже Гена-пиздабол....заодно и всех своих чебурашек забери...
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем