На данный момент он доступен только подписчикам более дорогого уровня Premium+ на X

Компания xAI, возглавляемая Илоном Маском, представляет чат-бот Grok в качестве ответа на ChatGPT от OpenAI. Grok станет доступен подписчикам X Premium на этой неделе. Маск объявил о расширенном доступе к Grok в твиттере, а также опубликовал обучающее видео о том, как напрямую разместить разговор с чат-ботом на веб-сайте X.



С момента выхода из стадии ранней бета-версии Grok был доступен только подписчикам X Premium+, уровень которого стоит 16 долларов в месяц или 168 долларов в год при годовой оплате. Теперь, поскольку уровень X Premium стоит вдвое дешевле - 8 долларов в месяц или 84 доллара в год, доступ к Grok станет более широким.



В середине марта компания xAI Маска сделала открытым исходный код модели Grok-1, которая лежит в основе чат-бота. Незадолго до этого Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана, обвинив их в погоне за прибылью и отказе от некоммерческой миссии. Маск был одним из первых сторонников OpenAI и финансировал ее на начальном этапе. Он утверждал, что OpenAI разрабатывает генеративный искусственный интеллект "для максимизации прибыли Microsoft, а не на благо человечества", что он считает "вопиющим предательством учредительного соглашения".



Однако OpenAI опровергла его заявления, заявив, что "не существует никакого учредительного соглашения или какого-либо соглашения с Маском" об открытии исходного кода его технологий. Компания также утверждала, что Маск не только знал о ее планах перехода в коммерческую структуру, но и участвовал в их разработке, а изначально хотел получить контрольный пакет акций, контроль над советом директоров и должность генерального директора.