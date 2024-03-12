Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy M15 5G с дисплеем 90 Гц, тройной камерой 50 Мп, процессором Dimensity 700 и аккумулятором 6000 мАч. Цена и дата продаж неизвестны.

Компания Samsung выпустила новую модель смартфона из бюджетной линейки M-серии - Galaxy M15 5G. Анонс прошёл тихо - на официальном сайте для Ирака и Леванта просто появилась страница устройства.



Galaxy M15 5G является ребрендингом недавно анонсированной модели Galaxy A15 5G. Технические характеристики у новинок практически идентичны, за исключением ёмкости батареи, размеров, веса и дизайна задней панели.



Главные особенности Galaxy M15 5G:



- Дисплей Super AMOLED 6,5" с частотой обновления 90 Гц

- Тройная камера: основная - 50 Мп, сверхширокоугольная - 5 Мп, макро - 2 Мп

- Фронтальная камера - 13 Мп

- Процессор MediaTek Dimensity 700

- Оперативная память - 4 ГБ

- Память - 128 ГБ

- Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч

- Поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

- 3,5 мм аудиоразъём, USB Type-C

- Сканер отпечатков пальцев на боковой грани

- Android 14 / One UI 6.0



Цена и дата начала продаж Galaxy M15 5G пока неизвестны. С учётом характеристик можно предположить, что стоимость будет немного ниже, чем у Galaxy A15 5G. Ожидается, что продажи стартуют в ближайшие недели сначала в Ираке и Леванте, а затем и в других странах.