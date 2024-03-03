Утечка данных в компании по обработке SMS оставила миллионы пользователей Facebook, Google, WhatsApp и TikTok уязвимыми перед хакерами.

Как сообщает интернет-издание TechCrunch, миллионы пользователей таких интернет-гигантов как Facebook, Google, WhatsApp и TikTok подверглись угрозе безопасности своих аккаунтов.



Причиной послужила утечка данных, допущенная азиатской технологической компанией YX International, специализирующейся на маршрутизации текстовых сообщений. Согласно информации, опубликованной в TechCrunch, в результате халатности со стороны YX International конфиденциальные коды двухфакторной аутентификации пользователей оказались в открытом доступе.



Уязвимость в системе безопасности данных YX International была выявлена независимым исследователем в сфере кибербезопасности Анурагом Сеном. По его данным, внутренняя база YX International с конфиденциальной информацией была доступна онлайн по публичному IP-адресу без какой-либо защиты паролем.



Хотя неизвестно, были ли реально скомпрометированы аккаунты пользователей, сам инцидент ставит под угрозу безопасность личных данных миллионов человек по всему миру. Представитель YX International заявил, что уязвимость на данный момент устранена, однако подробности произошедшего пока не разглашаются.



Инцидент привлекает внимание к важности вопросов кибербезопасности как со стороны технологических компаний, так и рядовых пользователей.